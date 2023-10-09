ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لها جديدة تشعل السوشيال ميديا

حيث ظهرت سلمى أبو ضيف لأول مرة بلون جديد لشعرها حيث تخلت عن الشعر الأسود منذ ظهورها.

سلمى أبو ضيف بإطلالة مختلفة

وأثارت سلمى أبو ضيف، جدلا كبيرا بسبب شكلها المختلف وتغير ملامحها بسبب لون الشعر الجديد حيث اعتمدت علي الألوان الاشقر مع البني.

سلمى أبو ضيف بلوك جديد – الصورة من حسابها على إنستجرام

واعتمدت سلمى أبو ضيف مكياج خفيف مناسب للون بشرتها مع لون الشعر، وأكد الجمهور إعجابهم بهذا اللوك.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالأتي: “جميلة أوي يا سلمى” ، “يا ألواناتك”، “ما شاء الله”، “عسولة”.

مسلسل «حدث بالفعل»

وكانت سلمي أبو ضيف، تصدرت تريند السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بعد دورها المميز في مسلسل حدث بالفعل قصة تحت الحزام مع الفنانة عادة عبد الرازق.

3 أعمال تنتظرها سلمى أبو ضيف

تعيش الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني هذه الأيام، حيث تعاقدت على مسلسلين وفيلم خلال الفترة المقبلة.

حيث تعاقدت “أبو ضيف” مؤخرًا على المشاركة ببطولة مسلسل “زينهم” مع النجم احمد داوود، والمقرر أنطلاق تصويره الفترة المقبلة، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، كما انضم الفنان كريم قاسم لأبطال المسلسل .

كما تعاقدت مؤخرًا سلمى أبو ضيف على المشاركة في مسلسل “قصة مدينة” بطولة الفنان أحمد أمين، والفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، كما تشارك سلمى في بطولة فيلم “ليها تعيشها لوحد” مع الفنان شريف منير، ومجموعة من الفنانين.

كما أن الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “ليه تعيشها لوحدك” بدور العرض.

الفيلم يخوض بطولته خالد الصاوي، شريف منير، محمد رضوان، وعدد من الفنانين، ومن تأليف الدكتور أحمد عبد العزيز، ومن إخراج حسام الجوهر.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »