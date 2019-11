سلمى حايك تشكر والدها على الجينات اللبنانية!

إحتفلت الممثلة المكسيكيّة ذات الاصول اللبنانيّة سلمى حايك بعيد ميلاد والدها الـ 82، وذلك عبر حسابها على تويتر..

وفي معايدتها المميزة كتبت كلمة “بابا” باللغة العربيّة وشكرت والدها على جذورها اللبنانيّة، قائلة: “التقطت أمس هذه الصورة مع والدي الّذي يدخل عامه الـ 82. أشكرك على الجينات اللبنانيّة بابا”.

Yesterday I took this picture with my father who turns 82 today. Thank you for those Lebanese genes بابا ! Ayer me tomé esta foto con mi padre, quien hoy cumple 82 años. Gracias por esos genes libaneses papà. #lebanon #daddyslittlegirl pic.twitter.com/hOw6VQiZoT

— Salma Hayek (@salmahayek) November 5, 2019