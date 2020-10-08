احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد بعيد ميلاده طفلها الأول بجلسة تصوير جمعتهما معا في اول ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنها كانت تتعمد إخفاء ملامح وجهه سابقا.

ونشرت سلمى رشيد عبر حسابها على إنستغرام، صورا لها برفقة ابنها ينيس حيث ظهرت بفستان من اللون البيج طويل، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، في حين ارتدى طفلها سلوبيت بني لتظهر براءته أكثر. وتفاعل معهما عدد كبير من الجمهور.

وعلقت سلمى رشيد على احدى هذه الصور بالقول: “الصورة تعبر عن كل شي في قلبي لك يا حبيبي … انت السعادة و الحياة و الروح. الله يحفظك ليا”.

وانهالت التعليقات منها :”ما شاء الله شبهك جداا.. مو معقول كل هاد الطعامة والبراءة.. مزيان هاد الطفل بيجنن.. كثير شبهك سلمى الله يبارك فيه رائع.. الله يحميه لكي والله بيجنن.. ليكي حق تخبيه عن عيون الجميع.. ياربي شو هاد الضحكة ياللي بتجنن”.

. وكشفت سلمى رشيد عن زواجها في بداية 2019 وذلك بنشرها هدية تلقتها من زوجها، ميكروفون صنع من ذهب ومرصع بالماس وحفر عليه اسمها، وعلقت سلمى على الصورة حينها عبر إنستغرام، قائلة: “حبيت نشارككم هذه الهدية الرائعة، شاركتها معكم لأنها هدية فنية قبل صعودي على المسرح اللي حتشوفوها معايا دائمًا إن شاء الله، تلقيتها من زوجي دابا، ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي، ومرصع بالماس والدهب الأبيض. شكرًا يا رفيق العمر”.