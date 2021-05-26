حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد، علي مشاركة متابعيها على مواقع التوصل الاجتماعي بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سلمى رشيد، في الصور التي نشرتها على انستغرام، بإطلالة كاجوال أبرزت أنوثتها وهي ترتدي سترة شيفون باللون البرتقالي، وبنطال جينز انيق وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها وعلقت “New look ”



وعلقت سلمى رشيد على صورة اخرى كاتبة: “كلشي على البليغة المغربية ”.

واختارت سلمى رشيد تسريحة شعر مميزة حيث قامت برفعه، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، ووضعت لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي شادو والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

وكانت سلمى رشيد قد أطلت قبل ذلك على متابعيها برفقة طفلها الوحيد بالبيجاما في صورة عفوية، لتنهال عليها عقبها مئات الآلاف من علامات الإعجاب ورسائل التغزل بجمالها وجمال طفلها الصغير يانيس.



