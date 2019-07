سما المصري ترد على مرتضى منصور بصورة لـ ياسمين عبدالعزيز: “هتموت محروق يا ابو صفيحه”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ايه العسل دا بس علي الصبح…ياسمين القمر الشربات بتعمل نفس حركه لساني مع انها احلي مني بكتيير جدا…طب كده الحرقان هيزيد عند ابو صفيحه…ياياسو ياقمراااايه…..بحبااااك…..قلبي يارب ولا عزاء لابو صفيحه ….معلش هتموت محروق ياابو صفيحه لا اجمد كده اومااال لسه مشوارنا طويييل وماتقلقش انا بطلت اخاف ومعاك للاخر…بس شفت ياض ياابو صفيحه حركه اللسان بتاعتي انا وياسمين العسل دي حلوه اذاي؟؟هتموت انت وتعملها بس لسانك طويل ماينفعش.وماتقعدش كل شويه تهدد ياض انت عايز تعمل حاجه اعملها وانجز بروح امك ماتقرفناش خلص ماتبقاش بارد…..بس انا كل يوم هاصبح وامسي علي امك انا ماتقلقش🤣🤣😂😂😂