سما المصري عقب إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي : ” أنا حرة ولست متأكدة من فرضيته ” .. وتوجه رسالة إلى رانيا يوسف : ” طرحة ب 50 جنيه خطفت التريند “

معلش باه يارانيا ريحي علي جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي..اشوفك السنه الجايه باه..معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه …مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين واجي اجي بطرحه ب٥٠ جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجاده حمرا..وانا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف…بيحبوووني….مش عارفه التريند عايز مني ايه؟؟😂😂😂