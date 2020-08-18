عقدت يوم أمس الإثنين أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية ” سما المصري ” في القضية رقم 535 لسنة 2020 المتهمة فيها بنشر فيديوهات فاضحة والتحريض على الفسق والفجور .

واستمعت المحكمة الإقتصادية لأقوال سما المصري التي ظهرت من داخل قفص الاتهام مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وممسكة بالمصحف .

وأنكرت سما التهم الموجهة لها أمام المحكمة وأقسمت وهي حاملة المصحف قائلة : ” معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات .. هما قالوا لي إنت قضية رأى عام ولازم يحصل معاكي كده ” .

يذكر أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد كشفت أن المتهمة نشرت صورا خادشة للحياء العام وبثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام ويحرض على الدعارة .

واتهمتها النيابة في بيان لها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .