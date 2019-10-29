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سما المصري.. “نقيبة الشحاتين”

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سما المصري

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بقميص النوم.

وعلقت سما المصري على الصورة التي كانت تمد فيها يدها قائلة: “بقولكم ايه….انا هاعمل(( نقابه الشحاتين)) وهكون انا(( نقيبه الشحاتين)) وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟؟”.

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بقولكم ايه….انا هاعمل(( نقابه الشحاتين)) وهكون انا(( نقيبه الشحاتين)) وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟؟🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

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وكانت سما المصري قد نشرت مؤخرا فيديو تحدثت فيه عن عن اشتراط الرجل عادة ان تكون الفتاة التي سيرتبط بها عذراء قائلة “العذرية ما بقتش هي الدليل على شرف البنت لان هناك الان عمليات ترقيع فبالتالي ليس من الممكن معرفة ان كانت البنت عذراء طبيعيا او عاملة عملية فشرف البنت مش بالنقطة دي”.

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