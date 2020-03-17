سما المصري: “يوم القيامه ايه اللي قرب؟”

استغربت الفنانة سما المصري حالة الهلع المصاحبة لتفشي فيروس الكورونا المستجد والتي وصلت الى حد الزعم أن ذلك من علامات يوم القيامة.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو للشيخ رمضان عبد المعز وعلقت كاتبة: “ياجدعااااان استهدوا بالله اوماال….يوم القيامه ايه اللي قرب؟؟ بلاش تهوين ولا تهويل….احنا لسه ماعملناش حاجه ليوم القيامه دا احنا هنروح كلنا النار عشان لو رحنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه هناك”.

وتابعت: “اطمنوا البلد لسه بخير وربنا لسه مدينا وقت نتوب فيه ونستغفر وكله باوان…ماتخوفوش الناس من ربنا ربنا مابيخوفش ربنا بيرحم ويسامح ويقبل التوبه في اي وقت ..اعملوا اللي تقدروا عليه وادعوا دائما ربنا يحسن خاتمتنا وربنا يهدي الجميع…لا تخافوا ولكن احذروا”.