تداولت بعض الصفحات الفنية على “فيسبوك” صورا تصدرت الترند لابنة الفنانين منى زكي وأحمد حلمي.

وانتشرت الصورة بشكل كبير، حيث ظهرت لي لي أحمد حلمي ابنة مني زكي، فتاة عشرينية سمراء بشعر كيرلي باللون البني ومكياج هادئ.

ابنة منى زكي

وارتدت لي لي فستانا بأكمام مفتوح الصدر، وتصدرت السوشيال ميديا بسبب ملامحها الجذابة وسنها، .

لي لي أحمد حلمي

لي لي هي ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي الكبرى ولدت في عام 2003 وتبلغ من العمر حاليًا 21 عاما ولديها أخان هما سليم ويونس.

وتعمل لى لى أحمد حلمى، على الرسم على الملابس والحقائب، حيث شاركت فى رسومات بعض أزياء ملابس مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة والدتها النجمة منى زكى، حيث كشف عن الامر وقتها الممثل الشاب آدم الشرقاوى بعد أن ارتدى جاكيت مرسوماً عليه جمجمة وبعض الكلمات، وأشار إلى إنها من تصميم لى لى.

كما يُشار إلي أن لي لي أحمد حلمي ظهرت في العام 2019 في أول لقاء تليفزيوني لها من خلال برنامج Mbc Trending، وتحدثت “لي لي” عن موهبتها ومشروعها الجديد، وقالت إنها من طفولتها كانت تحب الرسم، وأكملت في هذا الأمر بسبب والدها أحمد حلمي لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة إلى أخذها دروس في الرسم.

أحدث أعمال مني زكي

“فيلم رحلة 404” من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركتهما “فيلم كلينك ولاغونا للإنتاج السينمائي”، وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية و”هاي ميديا” للإنتاج الفني والتوزيع.

الفيلم هو بطولة: منى زكي وخالد الصاوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول سيدة تُدعى “غادة” تقرر السفر الى السعودية لأداء فريضة الحج، لكن قبل السفر بأيام تتعرض لحادثة تضطرها للاستعانة بأشخاص من الماضي، مما يوقعها في العديد من المشاكل والأزمات، وتتطور الأحداث…

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