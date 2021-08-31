نشرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر طالبت من خلالها بضرورة إجراء اختبارات وفحوصات للمقدمين على الإنجاب للتأكد من قدرتهم على تربية أطفالهم بشكل جيد .

فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها قائلة : ” أنا بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب .. يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لأ ؟ هل هما mentally stable ” .

وتابعت : ” هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع ؟ .. واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم ” .

انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 31, 2021