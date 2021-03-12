شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على حسابها على انستغرام بمجموعة صور من جلسة تصوير جديدة. خضعت لها في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت سمية الخشاب ،في الصور، في الصحراء وهي ترتدي بنطال أسود مع بادي فضي لامع، وتغطي عينها، وكتبت تعقيبا: “الجمال العربي الأصيل”.

وقد تغزل المتابعون بجمال اطلالة سمية الخشاب حيث كتب احد المتابعين “التصميم فيه الكثير من الروح الخليجية ، تصميم جميل جدا ، و الفنانة أجمل متألقة دائما”.

كما حرص بعض المتابعين على الترحيب بسمية الخشاب في السعودية حيث كتب لها احدهم “منورة الرياض” لترد عليه “منورة بأهلها”.

.يذكر أن سمية الخشاب تشارك فى مسلسل محمد رمضان “موسى”، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.