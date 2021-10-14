حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب على التواجد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلق منذ ساعات قليلة وتستمر فعالياته حتى يوم 22 أكتوبر.

وخطفت سمية الخشاب الانظار حيث ارتدت فستان فضي طويل شفاف مطرز بأكمله، كما يمتاز بأكمامه الطويلة المطرزة ايضًا.

اختارت الخشاب تسريحة شعر بسيطة على هيئة “ذيل حصان” كما ارتدت مجوهرات قليلة فلقد اكتفت فقط بأقراط أذن وخاتم كبير.

وتواجدت على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة مجموعة كبيرة من نجمات الوطن العربي نذكر منهن سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وأروى جودة، ونسرين طافش، وبشرى، ومايا دياب، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وصبا مبارك وغيرهن.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.