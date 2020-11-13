نشرت الفنانة سمية الخشاب على صفحتها الرسمية بـ”إنستغرام”، صورة لها من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخراً، وعلقت عليها قائلة: “مساء الخير عليكم حبايبي”.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها إلا أن إحدى متابعاتها ردت عليها قائلة: “سميه إوعي تتجوزي خااالص.. خليكي كدة جميلة ومع نفسك ومامتك وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي.. الحياه حلوة من غير راجل ينكد علينا ويحبطنا والله”.

وتفاعلت سمية مع رد المتابعة لتوافقها الرأي بقولها: “فعلا يا رندا عندك حق أنا حاسة إني هادية ورايقة ومستمتعة بحياتي جدا”.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب قررت العودة إلى شاشة الدراما في رمضان القادم بعدما أعلنت أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، المقرر عرضه رمضان المقبل، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما التليفزيونية، وتجسد سمية دور صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين النجم محمد رمضان.

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب أربع سنوات، منذ أن قدمت مسلسل “الحلال”، مع بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، وآخرين، تأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفيق.

ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.