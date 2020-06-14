شاركت الفنانة “سمية الخشاب” متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو مجمع لها ظهرت فيه علي متن أحد اليخوت أثناء قيامها برحله بحرية في الأسكندرية، وعلقت علي المقطع ،قائلة:”صباح الطبيعة الساحرة إسكندرية العشق”.

وتفاعل المتابعين مع هذا المقطع بشكل كبير، كما أشادوا بجمال إطلالتها، حتى إنها تعرضت لمغازلة صريحة من أحد المتابعين، مما عرضها لموقف محرج، حيث علّق هذا الشخص قائلاً: “إيه الحلاوة دي.. ماشاء الله عليكي قمر.. ماتقعدي في البيت خالي الأزمة تعدي علي خير”، وتفاعل مع تعليقه الكثيرون وتلقي الردود من متابعي سمية أيضاً، لكن الفنانة تجاهلت الرد على هذا الشخص.

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب تستعد حالياً لبطولة فيلم “صابر وراضي” مع الفنان “أحمد آدم”، وذلك من خلال جلسات عمل من أجل الإستقرار على موعد تصوير اولى المشاهد، والمُرجّح خلال شهر يونيو الحالى، الفيلم من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد ، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية علي أن يتم طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم أجلّوا التصوير فى انتظار تجاوز أزمة فيروس كورونا بسلام.