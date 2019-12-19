سمية الخشاب تثير الجدل من جديد حول زواجها سرا بعد ظهورها مرتدية ” دبلة “

نشرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لها والتي ظهرت فيها وهي ترتدي دبلة وخاتما في يدها اليسرى .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول حول زواجها سرا وعدم الإفصاح عن هذه الزيجة .

وكانت سمية الخشاب قد نفت منذ شهرين تقريبا في تصريحات تليفزيونية لها الشائعة التي ترددت حول زواجها السري من مغربي .

حيث أكدت أن ظهورها بزي الزفاف المغربي جاء خلال تكريمها قبل أشهر في المغرب عندما قرروا استقبالها بشكل مختلف .. فتم استقبالها بزفة مغربية وارتدت سمية القفطان وحملوها على الهودج .

وبعد نشرها لصورة من هذا الاستقبال أشيع على السوشيال ميديا أنها قد تزوجت سرا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته .