سمية الخشاب تثير الجدل.. هل تزوجت من جديد؟

اثارت الممثلة المصرية سمية الخشاب الجدل بشكل كبير بعدما نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل “الهودج” تماشياً مع كواليس الزفاف المغربي.
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. صباح الياسمين حبايبي #جمعة طيبة معطرة بذكر الرحمن وقراءة #سورة_الكهف والصلاة على #محمد_صل_الله_عليه_وسلم جمعة بركه وخير عليكم جميعاً حبايبي ان شاء الله ❤️🕌 . . #سمية_الخشاب #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #الجمعه #بغداد #حلب #القاهرة #سميه_الخشاب #الكويت #الزمالك #ليبيا #سوريا #قطر #فلسطين
الصورة التي نشرتها الخشاب انهالت عليها التعليقات بشكل كبير من قبل محبيها ومتابعيها حيث تساءلوا ما اذا كانت قد تزوجت من جديد، لكنها لم ترد على تلك التعليقات ولم تصدر أي بيان توضيحي حول الموضوع.
يذكر ان الممثلة سمية الخشاب انفصلت قبل فترة عن الفنان المصري أحمد سعد وحدث موجة أخذ ورد بينهما بعد الإنفصال.