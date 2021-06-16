كشفت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” في تصريحات صحفية عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عن ارتباطها بمطرب المهرجانات ” عمر كمال ” وذلك على خلفية مشاركتها له في أغنية ” أوعدك ” التي تم طرحها في الأيام الأخيرة .

حيث نفت سمية الخشاب أن تكون في علاقة ارتباط بعمر كمال مبدية إعجابها بموهبته وصوته .. فقالت : ” عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية .. بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب ” .

وعن ما صرح به عمر كمال حول أمنيته بالزواج منها علقت سمية الخشاب : ” رأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها ” .

وأضافت : ” وأتعجب مع كل عمل جديد إما يقال إني اتخانقت مع البطل أو إني أعيش قصة حب وهنتجوز .. يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله ” .