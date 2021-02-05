نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ صوراً حديثة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي جالسة وتعزف على البيانو واختارت اطلالة سوداء عبارة عن كنزة وتنورة قصيرة.

وعلق المتابعون على النحافة التي ظهرت عليها ويبدو انها خسرت الكثير من الوزن الزائد في الفترة الماضية واعتمادها اطلالة سوداء أظهرت ذلك بشكل أوضح.

وتغزل بها محبوها ورأوا ان ستايلها تغير كثيرا من حيث الملابس ولاقت بها التنورة القصيرة، على الرغم من ان البعض رأى انها جريئة بعض الشيء.















