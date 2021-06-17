نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، مقطع فيديو من آخر جلسة تصوير خضعت لها للترويج لكليب أغنية «أوعدك»، التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، وطُرح أخيراً على “يوتيوب”.

وأشعلت سمية موقع التواصل الاجتماعي بجرأة فستانها القصير، والذي دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقادها.

يُذكر أن كليب أغنية “أوعدك” للنجمة سمية الخشاب والمطرب عمر كمال حقق انتشاراً واسعاً بعد طرحه على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بساعات قليلة، في تجربة جديدة يخوضها الثنائي وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن تنفيذها.

وحقّق الكليب الجديد مليون مشاهَدة في أقل من 24 ساعة على طرحه عبر القناة الرسمية لعمر كمال في “يوتيوب”، وتصدّرت الأغنية “التريند” على موقع الفيديوهات الشهير في مصر والسعودية والكويت والعراق والإمارات، وتفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع الأغنية الجديدة.

يُشار الى أن آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية كان كليب “عربية أنا”، والذي تعاونت فيه مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وكتب كلمات الأغنية محمد حسن وهشام صادق، وتولّى محمود الشاعري توزيعها الموسيقي.