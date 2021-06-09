وجّهت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ نصيحة للمتابعين في حال أصابهم التوتر والقلق، واصفة لهم الرقص لتغيير مزاجهم.

وكتبت سمية على صفحتها الخاصة: “حبايبي انا عارفه انكم بتمتحنوا دلوقتي قلبي معاكم واول ما تبقوا stressed قوموا ارقصوا”.

وكانت كشفت سمية الخشاب سرًّا عن الممثل المصري الراحل سمير غانم أخفته منذ سنوات طويلة.

وقالت الخشاب أثناء حلولها ضيفة في برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي، إن سمير غانم كان أول من أعطاها فرصة الظهور على شاشة التلفزيون من خلال الفوازير التي كان يقدمها.

حبايبي انا عارفه انكم بتمتحنوا دلوقتي قلبي معاكم واول ما تبقوا stressed قوموا ارقصوا — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 8, 2021