منذ نشر صور زفاف الفنانين محمد رمضان وسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسلهما “موسى”، مع الفنان أحمد سعد، ومتابعو المسلسل يتساءلون كيف تم الجمع بين سمية وسعد بعد طلاقهما والخلافات التي أدت إلى انفصالهما؟

قالت سمية الخشاب في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري: “محمد رمضان هو صاحب فكرة وجود أحمد سعد في مشهد من المسلسل لإحياء حفل زفاف “موسى” و”حلاوتهم”، وقد استأذنني قبل الاتفاق معه على ذلك”.

يُذكر أن مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد. وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفّى والده منذ صغره، ويتحمّل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، للعمل في التصدير والاستيراد بين غزة ومصر، لكنه يُعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.