طرحت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ أغنيتها المنتظرة “​مون شيري​” على طريقة الفيديو كليب وذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت :”مون شيري إنسان آلي رابع أغنية من الألبوم.

“مون شيري” تحمل طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر خالد عز، وإخراج نضال هاني، وستكون ضمن أغاني ألبوم «سميرة 2021»، والذي من المقرر إطلاقه على التوالي خلال الفترة المقبلة.

وقد حقق الكليب أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط غير ان البعض شكك في صحة هذه الارقام خاصة مع تداول سكرينشوت تظهر تحقيق الاغنية مئات الالاف من المشاهدات بعد ثوان على نشرها.

400 الف مشاهدة و90 لايك — محمـ𝕸𝕬𝕳𝕸𝕺𝖀𝕯ــود | HBD ELAA (@mahoo_Elissian) July 15, 2021

وفيما وجه البعض اللوم الى الشركة المنتجة للعمل واتهموها بالتلاعب بالارقام قام اخرين بالتوضيح ان ذلك ما يسمى “Skip ad” حيث كتب احدهم “اغلب الفنانين بيعملو الاتي بيبق الفيديو شغال campaign من الصبح قبل ما صدور الغنوة وال campaign اسمها Skip Ad يعني الناس شافت اعلانات الكليب قبل صدوره والفيووز دي من الصبح هي اللي ظهرت اول ما فتح محدش بيبتدي من 1”.

خلاص كل الصفحات مافي عندها غير تحكي بموضوع المشاهدات — Ayman Ahmed (@AymanAh18084961) July 15, 2021

يذكر أن “الديفا” تتعاون فى ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين “بلال سرور” و”محمد حمزه” ومن الشعراء “محمد القياتى” و”شادى نور” ومن الموزعين “هانى يعقوب” و”هانى ربيع”. يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية “الساعة اتنين بالليل” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.