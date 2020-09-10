نشرت الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” يوم أمس الأربعاء البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة ” قط وفار ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

والتي من المقرر طرحها اليوم الخميس ضمن حفلها الأون لاين الذي ستقدمه عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” وهو الأول لها منذ انتشار فيروس كورونا .

وظهرت سميرة سعيد في البوستر بإطلالة مختلفة تماما حيث اعتمدت على ” لوك ” من السبعينات بدت فيه مرتدية تي شيرت أحمر وبشعر كيرلي أسود متموج ووضعت نظارة شمسية كبيرة باللون الأحمر .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” قط وفار غدا ” .

يذكر أن أغنية ” قط وفار ” من كلمات عبد الحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع الموزع الموسيقي نابلسي .