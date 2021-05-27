وصل الملحّن اللبناني سمير صفير إلى مطار بيروت اليوم قادماً من السعودية، بعد مرور نحو شهر ونصف شهر على اعتقاله.

وفي اول تصريح له، قال سمير صفير في مقابلة مع “تلفزيون الجديد” أنه لم يكن يتوقع ابدا ان يتعرض للمساءلة في السعودية قائلا “انا بحترم كل بلد بروح عليها وبجترم قوانينها اما ما تكلمت ابدا عن المملكة ان كنت اتكلم عن شؤون داخلية في بلدي”

وتابع “بس الظاهر هني متابعين شغلة قديمة كثير قبل الـ 2013 عملتها مع احد البرامج ووالغلطة اللي كانت انه كان برنامج شوي فكاهي اعتبروا انه كنت عم اتمسخر ولو كنت فعلا عم اتمسخر ما كنت رحت ولو كانوا اعتبروا هيك ليش عطوني فيزا وليش عطوني اقامة”.

واضاف سمير صفير انه قام بمراجعة لمواقفه السابقة قائلا “حسيت اني انا كنت غلطان انا جاية من عالم الموسيقى وكانت كل العالم تحبني شو بدي بهالزواريب فوت فيها هيدي شغلة وعتني كثير”.

وعن من ساهم في عودته الى لبنان قال سمير صفير “الذي انقذني فخامة رئيس الجمهورية بالاول اللواء عباس ابراهيم والشاب الطيبة وكل القوى الامنية والقائد جوزيف عون واللواء طوني صليبا”.

وعن التسريبات التي تحدثت عن توقيفه على خلفية شحنة المخدرات التي تم ضبطها في السعودية، قال سمير صفير ان المحققين السعوديين اكدوا له ان لم يكن بحاجة الى محامي لأنه لم يكن أي اتهام ضده وكان كل التحقيقات له في السياسة وعن علاقته بالجناح العسكري التابع لحزب الله وهو ما نفاه تماما.