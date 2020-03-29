سمير غانم يفقد القدرة على النطق حزنا على رحيل جورج سيدهم

تعرض الفنان ” سمير غانم ” إلى صدمة شديدة عقب الإعلان عن وفاة الفنان ” جوروج سيدهم ” أفقدته القدرة على النطق بشكل مؤقت لعدة ساعات وقام بالإنعزال في غرفته .

وكشفت زوجته الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن قلقها إزاء ما تعرض له حتى تمكن بشكل تدريجي من إستيعاب الخبر .. وقالت إنها عندما علمت بالخبر أخفته عنه في البداية كي لا يصاب بالصدمة إلا أن إحدى الصحفيات اتصلت به وأخبرته ففوجئت بزوجها يصرخ قائلا : ” يا ساتر يارب ” .

وأدلى الفنان سمير غانم ببعض التصريحات بعد ذلك حول رحيل صديق عمره جورج سيدهم معربا عن حزنه الشديد على فقدانه فقال : ” ذكرياتي معه كثيرة فهو صديق عمري فقد كافحت معه وقدمنا العديد من الأعمال الفنية وكان يتولى مسئولية الإدارة والإتفاقات وتوقيع العقود .. ذكريات جميلة ” .

وأضاف : ” ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبير وأكيد ربنا بيحبه .. كان أخويا وشريك عمرى وكان بيمتعنى على المسرح سواء فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح أو فى المسرحيات التى تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد ” .

وتابع : ” ولكن بعد مرضه كنت أصاب بإكتئاب كلما أراه يتألم .. عانى من المرض لأكثر من عشرين عاما وأدعو له بالرحمة فهو ارتاح من ألم وتعب متواصل من الصعب تحمله ” .

يذكر أن الفنان الراحل جورج سيدهم رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز ال 81 عاما بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .