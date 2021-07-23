تصدر اسم سمير فقيه محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن احتفل بزفاف نجلته ندى في حفل زفاف كبير حضره نجوم ونجمات في مصر كان أبرزهن الهام شاهين وسهير رمزي نبيلة عبيد ولبلبة وعبير صبري.

من هو سمير فقيه؟

سمير فقيه، هو أحد أهم مصوري مصر والوطن العربي، وأحد أهم الأعمدة الرئيسية في مجلة «الموعد» اللبنانية، التي توقفت عن الإصدار منذ عدة سنوات، كما إنه رئيس تحرير برامج الإعلامية بوسي شلبي.

زفاف ابنة سمير فقيه

واحتفل المصور سمير فقيه، أمس، بزفافه ابنته ندى بحضور عدد كبير من نجمات مصر والوطن العربي، أبرزهم سهير رمزي وإلهام شاهين ولبلبة ونبيلة عبيد وعبير صبري.

وأقيم الاحتفال بقاعة «الكريم» في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في العاصمة المصرية، وحضره عدد كبير من نجوم الفن من الرجال، منهم الفنان أركان فؤاد، وزوجته الفنانة نادية مصطفى، وحسن الرداد، وأحمد زاهر وعمر خورشيد، وخطيبته ياسمين الجيلاني، والإعلامية بوسي شلبي، والكاتب الصحفي اللبناني وليد العلايلي.

وشهد حفل زفاف ابنة سمير فقيه، وصلات رقص بين نجمات الوطن العربي أبرزهن سهير رمزي وإلهام شاهين ولبلبة حيث رقصن على أنغام الدبكة اللبنانية.

كما شهد العروس حضور الراقصة دينا، التي رقصت على عدة أغنيات لبنانية منها «جمهورية قلبي»، لمحمد إسكندر ونسونجي للفنان فارس كرم.