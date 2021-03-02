، أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الـ 71 على الرغم من حالة الحزن التي تسيطر على الوسط الفني في مصر بعد رحيل الفنان القدير يوسف شعبان، والفنانة أحلام الجريتلي

واحتفلت سهير رمزي، بعيد ميلادها الذي يوافق الثالث من مارس/ آذار، برفقة زوجها علاء الشربيني، حيث انتشرت لهما صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقبل رأسها.

وحرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على مشاركة متابعيها، بصورة من كواليس احتفال سهير بعيد ميلادها، وظهرا وهما أمام كيكة عيد الميلاد.

وقد اثارت الصور جدلا بين المتابعين ففي حين عايدها الكثيرون وتغزلوا بجمالها غير ان البعض الاخر انتقد نشر الصور على الرغم من حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني.

وتعدّ زيجات سهير من أكثر المواقف الحاسمة والمهمة في حياتها، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي الثاني بعد تحية كاريوكا في عدد مرات الزواج في الوسط الفني، إذ تزوجت نحو 10 مرات، والتي انتهت معظمها بالانفصال السريع باستثناء مرة أو اثنتين.