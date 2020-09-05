أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، حالةً من الاستغراب بعد نشرها صورةً لها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، من إجازتها التي تقضيها في احد المنتجعات البحرية في الساحل الشمالي في مصر.

وكان اللافت في تلك الصورة قيام النجمة السورية بالظهور بملابس تكشف عن بطنها، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه جمهورها، إذ وصفوها بالإطلالة الأكثر جرأةً، خاصةً وأنها لطالما ارتدت فساتين وملابس مثيرةً للجدل إلا أن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها عن مساحة كبيرة من بطنها.

سوزان نجم الدين بإطلالة جريئة

كما اتهم آخرون سوزان نجم الدين بقيامها بإجراء تعديلات على الصورة عبر “الفوتوشوب” خصوصاً وأن الأمواج خلفها ظهرت بطريقة غير طبيعية،

هذا وكانت الفنانة السورية، قد شاركت المنتج محمد فوزي احتفاله بعيد ميلاده بالساحل الشمالي، بحضور زوجته الفنانة وفاء عامر وبعض الفنانين، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي. وأطلت سوزان نجم الدين باللباس ذاته الذي كانت ترتديه في الصورة التي نشرتها وكانت محل جدل.