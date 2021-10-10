كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تجسيدها لشخصية الفنانة الأمريكية الراحلة “مارلين مونرو”، في فيلم عالمي.

وأوضحت سوزان نجم الدين أنها رُشحت لأداء شخصية مارلين مونرو، وقت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سوزان إنها فوجئت بفتاة أمريكية تتطلع إليها أينما تواجدت، الأمر الذي لفت انتباهها ما دفعها للتوجه إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لها.

وأضافت: “فوجئت أن هذه الفتاة تعمل في شركة تجري كاستنج لشخصية مارلين مونرو، ولم تكن تعلم بعملي كممثلة من الأساس، ولكنها وجدتني قريبة الشبه من الفنانة الأمريكية الراحلة”.