كشفت الممثلة السوية ​سوزان نجم الدين​ معاناتها، بعد الفاجعة التي عاشتها برحيل زوجها ​سراج الدين الأتاسي​، إثر سكتة قلبية، موجّهة رسالة شكر إلى المحبين والمقربين لها، الذين قدموا التعازي لها بوفاته.

ونشرت سوزان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لزوجها الراحل وعلّقت: “الأهل والأصدقاء الأحباء.. شكر الله سعيكم و رحم أمواتكم و أبعد الله عنكم وعن أحبتكم كل مكروه..أشكر لكم مواساتكم الصادقة بمُصابنا الأليم”.



وأضافت: “رحمك الله يا زوجي الحبيب يا ابا حيان الغالي وأسكنك فسيح جنانه. كم أفتقدك.. ولكن.. إن غبت جسدا فأولادك نورك على هذه الأرض. إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء الله”.

وتفاعل المتابعون مع منشور سوزان، وحاولوا مواساتها بفقدان زوجها، موجهين الدعوات إلى الله أن يلهمها الصبر والقوة على فراقه، وتخطي هذه الأزمة المُفاجئة عليها، كما تمنوا أن تلتقي بأولادها الأربعة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية في أقرب فرصة.