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سوزان نجم الدين تنام في الطائرة.. شاهدوا كيف تصرفت معها مضيفة الطيران!

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suzannajmaldeen

سوزان نجم الدين

نشرت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ مقطع فيديو لها وهي نائمة على متن الطائرة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت سوزان ان مضيفة الطيران هي من قامت بتصويرها، واصفة اياها بمخرجة الأكشن.
وعلّقت على الفيديو قائلة: “المضيفة تحولت لمخرجة أكشن وأنا نايمة، كيفكن في، وفعلا لما فقت وورجتني الفيديو قالتي بتحب الإخراج والتمثيل كتير، بقلا إن شا الله تحققي حلمك وبدل ما تخرجي بالطيارة تخرجي على الأرض”.
الجدير ذكره ان سوزان نجم الدين نفت مؤخرا في حديث لموقع “الفن” خبر ارتباطها وقالت إنه عار من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل.

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