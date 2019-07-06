سوزان نجم الدين تنشر صورة لوالدتها.. والجمهور يسأل: “مين بنت مين؟”

فاجأت الممثلة السورية سوزان نجم الدين متابعيها بنشرها صورة جمعتها مع والدتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقد علقت سوزان على الصورة التي ظهرت فيها هي تحتضن والدتها قائلة : “في أحلى وأغلى وأصدق من هالحضن؟ الله لايحرمنا من حنانك ورضاكي ياأمي الحبيبة ويخليلنا ياكي ملكة متوجة بقلوبنا”.
وقد بدت والدة سوزان نجم الدين صغيرة السن وبإطلالة شبابية ما جعل البعض يسأل: “مين بنت مين؟”.
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في أحلى وأغلى وأصدق من هالحضن؟ الله لايحرمنا من حنانك ورضاكي ياأمي الحبيبة ويخليلنا ياكي ملكة متوجة بقلوبنا🙏 #أمي #وطني #حب #صدق #حبيبتي #دولة_العباس #شاعرة #أديبة #سوزان_نجم_الدين #suzannajmaldeen #suzannajmaldeen_kingdom #suzannajmaldeen_lovers #suzannajmaldeen_queen #suzannajmaldeen_thebest #suzannajmaldeen_fans #syria #damascus #سوريا #دمشق #حب #الحب_حياة