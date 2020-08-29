حلت الفنانة ” سوزان نجم الدين ” ضيفة مع الإعلامي ” هشام حداد ” في برنامجه ” راحت علينا ” المذاع على قناة ” لنا ” السورية .

وخلال الحلقة وجه هشام حداد سؤالا لسوزان نجم الدين حول إمكانية فتح صفحة جديدة مع الفنانة السورية ” أصالة ” .. وهو الأمر الذي رفضته تماما ورفضت الحديث عنها .

فردت سوزان نجم الدين قائلة : ” هاي ما بفتح صفحة جديدة معها وما بدي أحكي بهالموضوع .. ما بحب أحكي عن حدا ما بحب اجيب سيرته ببرنامج لي وبليز ما تفتحلي سيرتها ” .

كما طلبت من هشام حداد أن يقوم بحذف هذا المقطع من الحلقة .

يذكر أنه قد سبق وأن وصفت سوزان نجم الدين أصالة ب ” خائنة الوطن ” على خلفية موقف الأخيرة من الثورة السورية ومهاجمتها للرئيس السوري .