خضعت الفنانة المصرية ” سوسن بدر ” لجلسة تصوير جديدة ضمن حوارها مع النسخة العربية من مجلة ” Elle “والتي جسدت بها إطلالات مشابهة لسيدات فرعونيات رسمهن الفنان المصري ” علاء أبو الحمد ” .

ونشرت سوسن بدر الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في إحدى الصور بزي فرعوني ممسكة بناي وفي واحدة أخرى تقف عاقدة يديها على صدرها بالطريقة الفرعنية الشهيرة .

ولاقت الصور تفاعلا ورواجا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بجمال الفنانة سوسن بدر وتميزها بروح وشكل المرأة من مصر القديمة وملامحها الفرعونية .