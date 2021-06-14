أثارت الفنانة الأردنية سوسن هارون الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيه وهي تتحدث عن أسباب تغير شكلها، مرجعة الأمر إلى الاعتناء بالبشرة فقط، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة بسبب التغير الواضح في ملامحها.

وما زاد من انتقاد سوسن هارون، هو فيديو ظهرت فيه بملامح متغيرة لدرجة أن الجمهور لم يستطع التعرف عليها، ليعتبر البعض ان تصريحات سوسن هارون بأن الاعتناء ببشرتها هو السبب وراء تغير شكلها استخفاف بهم.

وكانت سوسن هارون قد ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن سبب تلف حقيبتها وتحكي كيف تعرضت حقيبتها للتلف لتتطرق بعد ذلك إلى أسباب تغير شكلها.

وقالت سوسن هارون: ” الكل عم بيسألني سبب تغير وجهي وشكلي، والله العظيم إني بس معتنية ببشرتي والشغلات اللي بستخدمها ممتازة جداً فأغلقت المسام، ومنحت بشرتي النضارة الملحوظة، كما أنها خلصتني من الحبوب”.

بمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات الساخرة من سوسن هارون ومن بينها: “يعني بعد كل ها الفيلر والبوتكس طلعت المنتجات والعناية ببشرتك سر جمالك.. كذب”، “الشفايف تصرخ من على جنب تقول مو مسوية شي”، “عملية خشمها في عيادات عروض الأعياد والمواسم”، “كيف قدرت تحلف بالله كذب ياويليييييييي انا ارتعبت لاحول ولاقوه الا بالله”.

الأمر لم يقف عند التعليقات الساخرة وإنما شبه البعض سوسن هارون بملكة كابلي، فجاء في بعض التعليقات: “صوت سوسن وجهه مليكه كابلي”. فيما شبهها آخرون بأمل العوضي.