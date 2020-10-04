خرجت الفنانة المصرية ” سومة ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها هن أسباب غيابها عن الساحة الفنية والغناء لفترة دامت أكثر من 4 سنوات .
وذلك أثناء حضورها لإحدى حفلات دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير ومساندة زوجها المايسترو ” مصطفى حلمي ” قائد أوركسترا الحفل .
فقالت سومة أن ابتعادها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها وإنما كان لظروف مرضها وإجرائها لأكثر من عملية جراحية .
وتابعت أنها مرت بظروف صحية صعبة وأخبرها الأطباء أنها لن تغني مرة أخرى ولكن نجاها الله من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية .
وأشارت إلى إنها قررت العودة إلى الغناء من جديد وذلك من خلال أغنية ” سينجل ” سوف تبدأ في تسجيلها خلال الفترة المقبلة مع المنتج ” نصر محروس ” .
وعن حضورها لحفل دار الأوبرا قالت سومة : ” أنا أعشق حفلات الأوبرا لأني تربيت بهذا المكان ولي ذكريات معه كثيرة بالإضافة أن هذا أقل شيء أقدمه لزوجي بعد مساندته لي أثناء مرضي ” .
“رتب صحابك ع الورق
حسب الوجود وقت الألم
واعمل خطوط تحت اللى فاضل منهم
تحت اللى لسه بيفهمك ويكلمك
تحت اللى لما بتنسى هو يفكرك
تحت اللى غاوى يقدرك”
سومه لها أُغنية دوماً تُذكرني بصديقاتي اللواتي كُن و مازلن جُزء من حياتي مهما إبتعدنا و مهما تغيرت الظروف
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