خرجت الفنانة المصرية ” سومة ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها هن أسباب غيابها عن الساحة الفنية والغناء لفترة دامت أكثر من 4 سنوات .

وذلك أثناء حضورها لإحدى حفلات دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير ومساندة زوجها المايسترو ” مصطفى حلمي ” قائد أوركسترا الحفل .

فقالت سومة أن ابتعادها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها وإنما كان لظروف مرضها وإجرائها لأكثر من عملية جراحية .

وتابعت أنها مرت بظروف صحية صعبة وأخبرها الأطباء أنها لن تغني مرة أخرى ولكن نجاها الله من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية .

وأشارت إلى إنها قررت العودة إلى الغناء من جديد وذلك من خلال أغنية ” سينجل ” سوف تبدأ في تسجيلها خلال الفترة المقبلة مع المنتج ” نصر محروس ” .

وعن حضورها لحفل دار الأوبرا قالت سومة : ” أنا أعشق حفلات الأوبرا لأني تربيت بهذا المكان ولي ذكريات معه كثيرة بالإضافة أن هذا أقل شيء أقدمه لزوجي بعد مساندته لي أثناء مرضي ” .