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سونغول أودان تسمع لفيروز و​أم كلثوم​ وتحب الأغاني العربية

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هل تذكرون المسلسل التركي الاشهر "نور"؟.. شاهدوا كيف اصبحت نور في عمر الـ39!

كشفت النجمة التركية ​سونغول أودان​ لوسائل اعلامية عالمية انها تحب الاستماع لأغاني باللغة العربية، خصوصا للسيدة ​فيروز​ والراحلة ​أم كلثوم​ والراحلة ​شادية​، مشيرة الى انها بدأت بالإطلاع على الفن العربي بعد نجاح مسلسلها الشهير “نور” في العالم العربي.
الجدير ذكره ان سونغول أودان اعتبرت مؤخرا ان الزواج هو مؤسسة فاشلة، وقد وصلت الى هذه القناعة بعد تجربة فاشلة مرت بها، مضيفة الى ان الزواج هو مقبرة الحب.
وتابعت سونغول انها لا تنصح أحدا بالزواج، مشيرة الى ان هناك بعض العلاقات الزوجية التي تنجح لكنها قليلة.

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