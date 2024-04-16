شرت ليلة أمس الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة إنستجرام، ظهر من خلالها ابنها كريستيانو بلقطة مؤثرة وهو يصلي لجدته الراحلة.

مقطع فيديو مؤثر لابن سيرين عبد النور

وفي التفاصيل، ظهر كريستيانو ساجدًا أمام صورة جدته “سيلفي قطوف” حيث قدّم الصلاة لراحة نفسها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة.

وكانت قد نشرت سيرين صورة مؤثرة لها مع شقيقتها “سابين نحاس” ووالدتهما، حيث عايدتها من خلالها وكتبت: “نيالك يا ماما اليوم عم تعيدي عيدك بملكوت ربنا”.

كما أرفقت الصورة بالآية التالية: “وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون في ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت”.

يُذكر أن، سيرين عبد النور أعلنت قبل أيام قليلة، عن وفاة والدتها ونشرت صورة معها عبر حساباتها الشخصية وعلقت: “إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي”.

آخر أعمال سيرين عبدالنور

في جانب آخر، طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مؤخراً، أغنية بعنوان “هزهزة”، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

وتعود سيرين بـ”هزهزة” المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم، وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل “العين بالعين” بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

نبذة عن سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور ممثلة لبنانية درست في مدرسة القديس كورييه ثم درست المحاسبة ومن ثم أخذت دورات تصاميم أزياء وفي نهاية شهر نوفمير 1993 بدأت العمل في مجال الموديل وكان اول عرض أزياء تشارك به كان لعرض ملابس خاصة بموسم الكريسماس لعدد من مصممي الازياء منهم زهير مراد ووابو محفوظ وغيرهم كما ظهرت في اعلان لاحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية. وفي بداية عام1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الاعمال الدرامية منها ماريانا وغدا يوم اخر حتي عام 2003

في عام 2003 حصلت على اول بطولة لها من خلال مسلسل«ابنتي» وتوالت البطولات مماىجعلها تبدأ في شق طريقها في الغناء عام 2004. وقدمت أعمال كثيرة أبرزها مسلسل الأدهم وفيلم رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة.

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