سيرين عبدالنور تنشر صورة بطنها وتعلق: “بعد في شهر”!

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر صفحتها على انستغرام صورة جديدة لها من الشهر الأخير في الحمل وعلقت عليها قائلة «بعد في شهر».

وكانت سيرين قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى، بينما تحيطها مجموعة من الممرضات، معلقة عليه: «شو عم بصير».

غير أن سيرين طمأنت محبيها وكشفت عن أنها كانت تصور أحد مشاهد خماسية جديدة تشارك في بطولتها بعنوان «الشهر السابع»، وقالت: «هاي للكلّ، أنا عم مثّل، ما بني شيء بالمستشفى. وحولي الممرضات المهضومين، اللي بجنّنو واللي مثّلوا معي. مثّلوا مشهد ولا أحلى ممثّلة بتقدر تمثّله وكانوا كثير طبيعيّة»