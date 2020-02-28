سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. وتعلّق: أحبك

إحتفلت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بعيد ميلاد شقيقتها سابين على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين تجمعهما وعلّقت بالقول:”عيد ميلاد سعيد يا جميلة، حنونة، قوية، مضحكة، شقيقتي العزيزة، أحبك”.

ومن ناحية أخرى، كانت إحتفلت عبد النور مؤخراً بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي يوافق اليوم 26 شباط الجاري.‏

ونشرت مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم “عيد ميلاد سعيد” وتقبلها متمنية لها ‏عامًا سعيدًا، وذلك في جلسة خاصة إحتفالا بعيدهما اللذين يصادفان هذا الشهر.

وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: “بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد ‏عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر”.

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