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سيرين عبد النور تسجل فيديو لزوجها أثناء نومه.. شاهدوا ما الذي فعله ابنهما كريستيانو!

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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديد لزوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو.

وبدا أنها قامت بتسجيله أثناء نوم الزوج وظهر فيه الطفل وهو يتحرك قربه وتبين أخيراً أنه يريد الاستلقاء إلى جانبه.

وأشعل الفيديو الحساب حيث حقق في ساعات قليلة أكثر من 371 ألف مشاهدة. وتعليقاً عليه كتبت سيرين: “طيب أنا مغرومة فيه وبهضامتو وحركاتو”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أعرب معظمهم عن إعجابهم بطرافة الطفل وعفوية الفنانة.
cyrine family
ويشار إلى أن الأخيرة نشرت في وقت لاحق على الحساب نفسه صورة جمعتها وكل أفراد أسرتها وبدوا وهم يجلسون بملابس النوم على السجادة يلاعبون الصغير محققين أكثر من 145 ألف إعجاب.

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