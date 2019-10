سيرين عبد النور تشن هجوما عنيفا على معارضي تظاهرات لبنان والزعيم اللبناني

View this post on Instagram

‏كيف يعني بتحب زعيمك اكتر من وطنك حتى بتحبو اكتر من حالك !!! بعد عندك ثقة فيه ؟ ما عم تشوف انو سرقلك حاضرك وأمّن مستقبلو على وجعك وحرمك حقك ؟ كل ما انت متساهل معو كل ما هو حاطك بجيبتو الصغيرة بس لما بتصرخ باعلى صوتك ضد الظلم والفساد رح يحسبلك الف حساب!!! الله خلقك حر تحرر منن #لبنان #لبنان_ينتفض 🇱🇧