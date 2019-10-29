سيرين عبد النور تشن هجوما عنيفا على معارضي تظاهرات لبنان والزعيم اللبناني

نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها هاجمت من خلالها معارضي المظاهرات اللبنانية التي تشهدها البلاد منذ 13 يوما احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية ومطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية التي يرأسها ” سعد الحريري ” .
وكتبت سيرين عبد النور في تعليقها على الصورة موجهة حديثها إلى المعارضين : ” كيف يعني بتحب زعيمك أكتر من وطنك حتى بتحبو أكتر من حالك .. بعد عندك ثقة فيه .. ما عم تشوف انو سرقلك حاضرك وأمن مستقبلو على وجعك وحرمك حقك ” .
وتابعت : ” كل ما أنت متساهل معو كل ما هو حاطك بجيبتو الصغيرة بس لما بتصرخ بأعلى صوتك ضد الظلم والفساد رح يحسبلك ألف حساب .. الله خلقك حر تحرر منن .. لبنان ينتفض ” .
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كيف يعني بتحب زعيمك اكتر من وطنك حتى بتحبو اكتر من حالك !!! بعد عندك ثقة فيه ؟ ما عم تشوف انو سرقلك حاضرك وأمّن مستقبلو على وجعك وحرمك حقك ؟ كل ما انت متساهل معو كل ما هو حاطك بجيبتو الصغيرة بس لما بتصرخ باعلى صوتك ضد الظلم والفساد رح يحسبلك الف حساب!!! الله خلقك حر تحرر منن #لبنان #لبنان_ينتفض 🇱🇧
كما نشرت أيض سيرين عبد النور مقطع فيديو للبطريرك ” مار بشارة بطرس الراعي ” يتحدث فيه عن الزعماء وتمسكهم بكرسي الرئاسة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” .
وكتبت في تعليقعا عليه قائلة : ” يا زعيم سماع مش بالكبرياء نبني اوطان ومش بالكبرياء منعيش سوى ” .
يا زعيم سماع 😔 مش بالكبرياء نبني اوطان ومش بالكبرياء منعيش سوى !!! #لبنان #لبنان_ينتفض 🇱🇧 #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/aNfo1JHofT
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 28, 2019