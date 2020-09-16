فاجأت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ محبيها بمشاركتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لها من جلسة تصوير جديدة اتسمت بالمجازفة والخطورة.

فقد بدت سيرين وهي حافية القدمين مرتدية فستاناً أسود أنيقاً لكنها كانت واقفة على حافة شرفة عالية نوعاً ما مطلة على البحر وعلقت عليه :” الشجاعة هي ان تكون نفسك كل يوم في عالم يحاول اجبارك على أن تكون شخصاً آخر”.

إشارة إلى أنه يعرض حالياً لـ سيرين عبد النور مسلسل دانتيل وذلك على منصة شاهد VIP ويشاركها البطولة الممثل محمود نصر ويحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة ورواجاً كبيراً بين المشاهدين.

الشجاعة هي ان تكون نفسك كل يوم

في عالم يحاول اجبارك على أن تكــون شخصاً آخر .. #صباح_الخير #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/tmcVSWvSwY — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 16, 2020