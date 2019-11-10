سيرين عبد النور “شرسة” في “الديفا”.. فيديو

روجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمسلسلها الجديد ” الديفا” وذلك عبر نشرها لمقطع فيديو ترويجي للعمل عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت سيرين على الفيديو قائلة: “عم تتخايلوني شرسة ؟ طيب بدي اربح “.
يذكر مسلسل الديفا ضمن المسلسلات القصيرة المكونة من ٨ حلقات ،كل حلقة مدتها ٨ دقائق،تروي فى كل منها قصصاً تحصل بشكل واقعي ،ماوراء الكواليس بالبرامج الكبيرة ،وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها ، كما أن سيرين عبدالنور ستشارك في هذا المسلسل مع الممثل السعودي ” يعقوب الفرحان ” وأيضاً مع مجموعة من الممثلين اللبنانين وغير اللبنانين على mbc .