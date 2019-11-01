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سيرين عبد النور مع شقيقتها: الاخت الكبيرة هي شقفة من قلبك.. هي نقطة ضعفك

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سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورة لها مع شقيقتها سابين تظهر عندما كانوا اطفالا وصورتهما حاليا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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مع الوقت بتكتشف انو الاخت الكبيرة هي شقفة من قلبك هي نقطة ضعفك صديقتك الدائمة وهمك تضل تشوفها عم تضحك💖 مين عندو اخت كبيرة يعملها mention

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وعلّقت سيرين على الصورة قائة: “مع الوقت بتكتشف انو الاخت الكبيرة هي شقفة من قلبك، هي نقطة ضعفك، صديقتك الدائمة، وهمك تضل تشوفها عم تضحك، مين عندو اخت كبيرة يعملها mention”.
وكانت سيرين عبد النور قد وجهت مؤخرا رسالة الى الأشخاص اللذين يحبّون زعيمهم أكثر من أنفسهم، كاتبة على حسابها الخاص: “كيف يعني بتحب زعيمك اكتر من وطنك حتى بتحبو اكتر من حالك !!! بعد عندك ثقة فيه ؟..”.

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