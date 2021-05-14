اختار الفنانان، العراقي، ​سيف نبيل​، واليمنية ​بلقيس​، طرح كليب الديو الغنائي “ممكن” أول أيام ​عيد الفطر​ على يوتيوب، ليكون بمثابة معايدة لمحبيهما.

أغنية الديو “ممكن” من ألحان سيف نبيل، وكلمات ​سيف الفارس​ وتوزيع ​عمر صباغ​، وقد وقد تألّق كل من سيف نبيل وبلقيس في مشاهد الكليب في أجواء طغت عليها الرومانسية الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير منذ اللحظات الأولى على إطلاقه خصوصاً أنه جمع بين أداء كل من سيف وبلقيس المعروفين بإحساسهما العالي وحرفيتهما بالغناء.



ويقول مطلع الأغنية :”ممكن تدخل قلبي تسحب حبي تشوف شكبره اول واحد انت حيل عشقته من اول نظرة صرت اشوفك واني نايم شكد احبك الله عالم حبك جيش و حاوطني يا اول بشر احتلني محد عنك يمنعني اني يمك ان اضبط مزاجي صارلي صوتك علاجي يوم الي شفتك تدري اسعد يوم بعمري نايم جوه بصدري اني ممكن تدخل قلبي تسحب حبي تشوف شكبره اول واحد انت حيل عشقته من اول نظرة

وقد نال الكليب بعد ساعات من طرحه أكثر من 125 ألف مشاهدة ومرشح لحصد نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية.

وعن تجربة الديو، أثنى سيف على جهود ​الفنانة بلقيس​ الذي وصفها بالراقية، مشيرا الى أن التعاون معها كان أكثر من رائع. وقد اعتبر هذا العمل من أجمل الأعمال المشتركة التي نفذها خلال مسيرته الفنية. كما وأعلن أنه في صدد التحضير لأعمال جديدة وضخمة ستبصر النور قريباً.

وفي السياق، عبر نبيل عن سعادته الكبيرة بإطلاق العمل والأصداء الإيجابية حوله وخاصة أنه أتى في مناسبة عيد الفطر معتبرا أن هذا الديو الغنائي هو “هدية العيد” لمحبيه.