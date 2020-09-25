نشرت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالمايوه كاشفة من خلالها لاول مرة آثار عملية زراعة الكلية على جسدها.

وتحدثت غوميز عن صعوبة إظهارها اثار العملية في بادئ الأمر، الا انها تشعر بالثقة حاليا، معلقة على الصورة بالقول: “عندما أجريت عملية زراعة الكلية، أتذكر أنه كان من الصعب اظهار اثار العملية، لم اكن اريد ان تظهر ابدا في الصور و كنت غالبا ما ارتدي ملابس تخفيها، اما الان فانني اشعر بالثقة اكثر من السابق على ما اصبحت و مررت به”.

وكانت كشفت سيلينا غوميز مؤخرا انها تعرضت للضغط النفسي خلال مسيرتها المهنية، ولهذا السبب قررت الابتعاد عن الأضواء لمدة سنتين، واللجوء إلى مركز للصحة العقلية للحصول على العلاج المناسب، وتابعت مشيرة الى أنها كانت تعاني في الماضي من تضارب المشاعر وعدم قدرتها على السيطرة على أحاسيسها.

وقد نالت سيلينا غوميز على دعم واسع من متابعيها حيث نالت الصورة حوالي عشرة ملايين اعجاب فيما اكد الكثيرون من خلال التعليقات على حبهم وتشجيعهم لها.