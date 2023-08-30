لأول مرة يظهر الفنان ماجد الكدواني برفقة ابنته ساندرا في لقاء تليفزيوني، فكان طوال السنوات الماضية لا يظهر أبدا مع عائلته ويحافظ على إبعادهم عن أعين الإعلام.

ساندرا ابنة ماجد الكدواني

ويحل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” وتظهر معه ابنته “ساندرا”.

ساندرا ظهرت من قبل مع والدها في بعض العروض الخاصة لأفلام قام ببطولتها، لكنها لم تتحدث للإعلام.

ولفتت ساندرا ماجد الكدواني الأنظار لها في حفل زفاف شقيقتها، حيث غنت بعض الأغنيات التي تفاعل معها كل الحضور ومنها أغنية I Love You Baby.

أحدث أعمال ماجد الكدواني

على جانب آخر، ينتظر الفنان ماجد الكدواني عرض أحدث أعماله فيلم “أبو نسب” مع نخبة من النجوم المصريين.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

وفيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تكريم ماجد الكدواني في مهرجان القاهرة للدراما

يُذكر أن ماجد الكدواني فاز بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة للدراما العربية عن مسلسل “موضوع عائلي“، كما حصل على تكريم خلال الحفل عن مسيرته الفنية.

وكان أخر اعمال ماجد الكدواني مسلسل “ موضوع عائلي 2” من إخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

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