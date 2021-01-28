انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للممثلة ” مروة محمد ” والتي كانت قد شاركت ككومبارس في مسلسل ” عائلة الحاج متولي ” منذ حوالي 20 عاما والتي ظهرت بها وهي تعيش كالمشردين في الشوارع .

وعلق شقيق مروة محمد في تصريحات صحفية له على هذا الأمر مشيرا إلى أن شقيقته تعاني من إضطراب نفسي عقب وفاة والديهما وأصبحت منعزلة عن العالم .

وأصبحت تفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها على الرغم من إنه يحاول أن يعيدها .. كما أنها تميل إلى العنف أيضا .

وطالب رواد السوشيال ميديا الدولة والجهات المعنية بالتكفل بعلاج الممثلة مروة محمد التي تبلغ من العمر 40 عاما خاصة وأن الحالة المادية لشقيقها ليست جيدة ولا يستطيع أن يؤمن لها ذلك .